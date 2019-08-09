Казино, Земля і турки в ОРДЛО | Альо, гараж! REBOOT #299

Наміри частково зняти табу на існування казино.

Земля на продаж і пропозиція Туреччині приєднатися до процесу відновлення Донбасу. Новий Порядок денний, новообраної влади. О, як… Багато хто вже починає плутатися. Чухає потилицю, напружує мозок і намагається пригадати, а чи про це говорили спікери та білборди, від тепер вже партії влади, під час нещодавніх передвиборчих перегонів?

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!