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Казино, Земля і турки в ОРДЛО | Альо, гараж! REBOOT #299

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Наміри частково зняти табу на існування казино.

Земля на продаж і пропозиція Туреччині приєднатися до процесу відновлення Донбасу. Новий Порядок денний, новообраної влади. О, як… Багато хто вже починає плутатися. Чухає потилицю, напружує мозок і намагається пригадати, а чи про це говорили спікери та білборди, від тепер вже партії влади, під час нещодавніх передвиборчих перегонів?

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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