Канал "Дім/Дом" для жителей Донбасса

Контент телеканала для Донбасса "Дом" будут формировать четыре медиагруппы: СтарЛайт Медиа, "1+1", "Украина" и "Интер".

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в понедельник, 2 марта, во время презентации телеканала, передает Укринформ.

"С этими четырьмя медиагруппами достигнута договоренность, так называемый меморандум о сотрудничестве с телеканалом. В дальнейшем будем сотрудничать с различными международными вещателями, для того чтобы они предоставляли тоже контент для этого телеканала", – рассказал он.

Также будет представлен развлекательный контент. По словам и.о. гендиректора UATV Юлии Островской, на телеканале будет примерно 15% контента производства студии "Квартал 95".

"Была цель взять контент, который нам предоставили, и сформировать интересный зрителю телеканал. Сейчас сетка формируется, поскольку нам предоставляют контент, мы программируем и балансируем", – добавил первый замминистра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Крым и Донбасс вернутся, поскольку люди со временем увидят, что "здесь другая Украина, действительно крутая, цивилизованная, новая, что всё ремонтируется и строится".

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