Как сделать украинский сериал без украинцев: раскрыт главный секрет

Создание сериалов для украинского телевидения очень похоже легкоатлетические эстафетные спринтерские гонки: непонятно, кто отвечает за провал, а участники меняются так часто, что не успеваешь их запомнить.

Сегодня Юлия Крапивина расскажет о трех сериалы, вроде как "украинских", на трех украинских телеканалах: ТРК "Украина", Интер и 1 + 1.

Сериал "Судья", к пересмотру которого ТРК "Украина" заманивает украиноязычным рекламным роликом, на самом деле имеет украинского языка там не больше, чем в речах владельца этого телеканала.

Телеканал Интер предлагает посмотреть сериал "Страсти по Зинаиде", главная героиня которого, кроме характерного "украинского" имени, имеет еще и отчетливо соответствующую фамилию - Крылова. Очевидно, что на Интере считают, что участие Владимира Горского в любом сериале автоматически делает его украинским. Даже если все участники съемочного процесса - россияне.

Ну и 1+1 вскоре начинает съемки 7 сезона "Сватов", в котором будет продолжать сниматься Олеся Железняк, которая на днях должна сыграть спектакль в оккупированном Севастополе.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал