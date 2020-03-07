КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ КОЛЛЕКТОРУ И СОХРАНИТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ?

Что такое перепродажа долга, какое имущество может быть использовано для погашения задолженности, кто и как имеет право общаться с человеком, который не выполнил условия кредитного договора,

- все это в рамках совместного спецпроекта "ШвидкоГроші" и Obozrevatel, в студии "THEGUEST" рассказал Александр Холод, директор "ШвидкоГроші".

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