КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ КОЛЛЕКТОРУ И СОХРАНИТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ?
Что такое перепродажа долга, какое имущество может быть использовано для погашения задолженности, кто и как имеет право общаться с человеком, который не выполнил условия кредитного договора,
- все это в рамках совместного спецпроекта "ШвидкоГроші" и Obozrevatel, в студии "THEGUEST" рассказал Александр Холод, директор "ШвидкоГроші".
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