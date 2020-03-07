Главная Новости
7 марта • обновлено в 09:31
МоваЯзык
МедОбоз Главная

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ КОЛЛЕКТОРУ И СОХРАНИТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ?

135
Читать материал на украинском

Что такое перепродажа долга, какое имущество может быть использовано для погашения задолженности, кто и как имеет право общаться с человеком, который не выполнил условия кредитного договора,

- все это в рамках совместного спецпроекта "ШвидкоГроші" и Obozrevatel, в студии "THEGUEST" рассказал Александр Холод, директор "ШвидкоГроші".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "The Guest" на OBOZREVATEL.

Тема
The Guest
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости