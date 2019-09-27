Кадровые чистки в ГПУ: чего ожидать от реформ

Экс первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша прокомментировал, как проходят кадровые чистки в ГПУ.

Он отметил, что увольнение абсолютно всех прокуроров с их должностей вытекает из самого закона. После его принятия, по словам бывшего заместителя генерального прокурора, все работники старой институции должны быть уволены, ведь новая организация стала называться Офис генерального прокурора Украины.

Слухи о том, что господин Рябошапка таким образом стремится почистить ряды ГПУ, экспет прокомментировал следующим образом:

"Здесь речь идет о том, чтобы уволить без возможности восстановлений через суды", - заявил Голомша.

Именно этот вариант по увольнению и объявлению конкурса на новые должности и является законным способом "почистить" ГПУ, но этот тезис "почистить" Голомша вынес бы за скобки. Он отметил, что людей, к которым есть претензии нужно отправлять на конкурсы, а по всем остальным, к которым никаких претензий нет, то , по мнению эксперта, конкурсы им не нужны.

Назначение людей, которые не понимают, что такое прокуратура и для чего она существует, несет коррупционные риски, добавил бывший прокурор.

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