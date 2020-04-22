Итоги на карантине. День 37
Вспышка COVID-19 в общежитии под Киевом: 37 больных, двое умерли.
Массовое заболевание обнаружили в городе Вишневое. Ситуацию комментирует Георгий Майсурадзе, заместитель городского головы этого города.
28 апреля вступает в силу закон о финансовом мониторинге. Теперь банки будут осуществлять идентификацию плательщиков и сопровождать перевод средств данными о плательщика и получателя перевода. В ситуации разбирались вместе с исполнительной директором Независимой ассоциации банков Украины Еленой коробочный.
О том, нужен карантин Беларуси и намерен белорусское правительство прислушаться к ВОЗ и ввести ограничительные меры, поговорим с белорусским оппозиционером Анатолием Лебедько.
О правилах карантина и ожидания англичан и всего мира вакцины от коронавируса мы поговорим с Виталием Баев, украинском, проживающего в Лондоне.
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