INSTAOBOZ: обзор Инстаргама политиков
Ведущие прямого эфира на ObozTV Денис Похила и Марина Клим сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков
Елена Зеленская прокомментировала катастрофу самолета Тегеран - Киев
Омелян заявил, что жена Зеленского больше разбирается в том, что происходит в Украине, чем президент
Порошенко выразил соболезнования близким и родным погибших
Жан Беленюк сделал публикацию о катастрофе самолета
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук опубликовал соболезнования родным погибших в аварии в Иране
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