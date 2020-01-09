INSTAOBOZ: обзор Инстаргама политиков

Ведущие прямого эфира на ObozTV Денис Похила и Марина Клим сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков

Елена Зеленская прокомментировала катастрофу самолета Тегеран - Киев

Омелян заявил, что жена Зеленского больше разбирается в том, что происходит в Украине, чем президент

Порошенко выразил соболезнования близким и родным погибших

Жан Беленюк сделал публикацию о катастрофе самолета

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук опубликовал соболезнования родным погибших в аварии в Иране

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!