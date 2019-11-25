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25 ноября • обновлено в 18:13
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Илон Маск удивил мир новым электрокаром

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Электрический бронированный пикап Сybertruck от компании Tesla спустя сутки после презентации заказали 146 тысяч автолюбителей.

Об этом 23 ноября основатель компании Илон Маск сообщил на своей странице в Twitter. Он отметил, что 42% покупателей выбрали модель с двумя двигателями, стоящую 49,9 тысячи долларов.

41% заказов пришелся на пикап с тремя двигателями, который будет продаваться по 69,9 тысячи долларов. Лишь 17% заказали базовую версию Cybertruck с единственным двигателем, которая стоит 39,9 тысячи долларов

"Без рекламы и без проплаченного одобрения", – подчеркнул Маск.

При этом после презентации электрического пикапа курс акций Tesla упал на 6%. В результате состояние Илона Маска сократилось на 768 миллионов долларов.

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