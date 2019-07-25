Программа ''Острый вопрос''. Сорок четвертый гость — Ирина Суслова ч.2

Программа ''Острый вопрос''. Сорок четвертый гость — Ирина Суслова ч.2146 Читать материал на украинском
Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.
Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" – народный депутат Украины Ирина Суслова.
Начало программы "Острый вопрос". Сорок четвертый гость — Ирина Суслова | ч.1.
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