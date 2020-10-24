ГОЛОС ЗА ПАРАЗИТА - выпуск спецпроекта журналистских расследований "МОЛНИЯ"

О скандальном признании кандидата в мэры города Мелитополь, запись аудиоразговора организаторов предвыборной "пирамиды" по подкупу голосов, фото и ФИО российских политтехнологов и анкетные данные нанятых ими граждан Украины с опытом работы на выборах в Российской Федерации представителями предвыборных штабов кандидатов в президенты РФ Владимира Путина и Владимира Жириновского, а также партии "Единая Россия", съемка организаторов и участников сепаратистского марша "Русская весна" 2014 года в Мелитополе.

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