Гиркин заговорил о перевороте в России

Гиркин заговорил о перевороте в России213
Один из первых главарей "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что уже к осени в России может назреть переворот, целью которого станет свержение президента Владимира Путина.
Предпосылки к этому он увидел в массовых протестах против ареста журналиста Ивана Голунова. К тому же, ситуацию усугубит провал Российской Федерации на Донбассе и в Сирии. Такое мнение террорист озвучил в эфире пропагандистского канала "Рой-ТВ".
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
0
2
0
1
1
0
1
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы