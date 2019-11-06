Генеральный прокурор пообещал громкие посадки

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что быстрые посадки коррупционеров в Украине начнутся только тогда, когда будет достаточно материалов расследований.

В интервью LB.ua он заверил, что не получал от президента Владимира Зеленского никаких указаний касательно политиков или чиновников, по которым открыты уголовные производства.

"Уровень недоверия к прокуратуре составляет 63%. Улучшить его можно посадками в том числе, громкими посадками. Общество требует крови. Оно хочет посадок. И устало от несправедливости", – отметил Рябошапка.

При этом, генпрокурор обратил внимание на то, что перед его командой стоит задание донести украинцам, что сейчас их желание "хлеба и зрелищ" осуществить невозможно, поскольку посадки должны стать результатом тщательного расследования.

Рябошапка опроверг свое участие в совещании с Зеленским, на котором, по данным журналистки Сони Кошкиной, были названы 4 приоритетных уголовных производства, которые ГПУ должна довести до конца в ближайшее время.

"Президент требует эффективной работы органов правопорядка. Не было у него никаких совещаний, где говорили о 4 кейсах или фамилиях, которые нужно расследовать", – открестился генпрокурор.

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