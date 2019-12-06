FOODOBOZ | Салат из белой фасолью
Приготовив этот салат для своих родных, вы можете быть уверены в том, что они получат максимальное гастрономическое удовольствие.
ингредиенты
Белая фасоль - 1 банка
Яйца - 3 шт.
Вареная курица - 100-150 г.
Помидор - 1 шт.
Зелень - пучок
Чесночный соус - по вкусу
Соль - по вкусу
Перец черный молотый -за вкусом
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "FOOD OBOZ" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы