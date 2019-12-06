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6 декабря • обновлено в 10:51
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FOODOBOZ | Салат из белой фасолью

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Приготовив этот салат для своих родных, вы можете быть уверены в том, что они получат максимальное гастрономическое удовольствие.

ингредиенты

Белая фасоль - 1 банка

Яйца - 3 шт.

Вареная курица - 100-150 г.

Помидор - 1 шт.

Зелень - пучок

Чесночный соус - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец черный молотый -за вкусом

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Тема
FOOD OBOZ
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