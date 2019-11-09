FOODOBOZ | Салат "Женский каприз" с сельдереем

Закуска понравится даже самым капризным гурманам, ведь в ней прекрасно сочетаются яблоки, соленый сыр, ананасы и йогуртовая заправка.

Салат получается не только вкусным, но еще полезным для здоровья и фигуры. Блюдо надолго дает ощущение сытости, поэтому ее можно использовать, как полноценный обед. Приготовление занимает очень мало времени, а все продукты доступны.

ингредиенты

Яблоки - 4 шт.

Сыр твердый - 300 г.

Консервированные ананасы - 1 банка.

Сельдерей - 250 г.

Йогурт - 200 г.

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