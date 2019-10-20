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20 октября • обновлено в 07:47
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FOODOBOZ | Салат с черносливом и свеклой

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Обожаете чернослив? Часто используете его для приготовления различных блюд? Хотите разнообразить список рецептов с использованием этого продукта уникальными блюдами?

Тогда этот рецепт вам точно понравится. Мы предлагаем приготовить салат с черносливом и свеклой. Блюдо получается очень вкусным, пикантным и ароматным, а также фантастически красивой и аппетитной.

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Тема
FOOD OBOZ
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