FOODOBOZ | Салат с черносливом и свеклой

Обожаете чернослив? Часто используете его для приготовления различных блюд? Хотите разнообразить список рецептов с использованием этого продукта уникальными блюдами?

Тогда этот рецепт вам точно понравится. Мы предлагаем приготовить салат с черносливом и свеклой. Блюдо получается очень вкусным, пикантным и ароматным, а также фантастически красивой и аппетитной.

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