Салат с авокадо и лососем

Приготовим вкусный и витаминный салат с лососем и авокадо. Кроме двух основных ингредиентов, богатых огромное количество витаминов, мы еще используем 5 ингредиентов.

Это, в частности, свежая капуста, помидоры черри, семена кунжута, оливковое масло и лимонный сок. Чтобы приготовить этот салат вам не нужно тратить огромное количество времени или энергии. Этот изысканный кулинарный шедевр вы сможете создать даже за считанные минуты. Ведь для этого нужно только измельчить овощи и рыбу, заправить их оливковым маслом, не забыв добавить семена кунжута и выложить салат на красивую тарелку.

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