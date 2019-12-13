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13 декабря • обновлено в 07:11
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FOODOBOZ | Салат з авокадо та помідорами

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Существует огромное количество вариантов приготовления салата из авокадо. Предлагаем пополнить список любимых рецептов этой легкой и простой закуской.

Если вы хотите быстро привести фигуру в порядок, а также улучшить состояние кожи и получить заряд бодрости, начните принимать этот салат. Он прекрасно подходит в качестве гарнира к рыбе или к мясу. Салат из авокадо можно подавать и как самостоятельное блюдо, так как он достаточно сытный и питательный.

ингредиенты

Авокадо - 1 шт.

Помидоры - 2 шт.

Яйца перепелиные - 7 шт.

Куриное филе - 200 г.

Салатный микс - 150 г.

Консервированная кукуруза - 100 г.

Лимон - 1/2 шт.

Оливковое масло - 3 ст. л.

Перец черный молотый - по вкусу.

Петрушка - 20 г

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