FOODOBOZ | Салат з авокадо та помідорами
Существует огромное количество вариантов приготовления салата из авокадо. Предлагаем пополнить список любимых рецептов этой легкой и простой закуской.
Если вы хотите быстро привести фигуру в порядок, а также улучшить состояние кожи и получить заряд бодрости, начните принимать этот салат. Он прекрасно подходит в качестве гарнира к рыбе или к мясу. Салат из авокадо можно подавать и как самостоятельное блюдо, так как он достаточно сытный и питательный.
ингредиенты
Авокадо - 1 шт.
Помидоры - 2 шт.
Яйца перепелиные - 7 шт.
Куриное филе - 200 г.
Салатный микс - 150 г.
Консервированная кукуруза - 100 г.
Лимон - 1/2 шт.
Оливковое масло - 3 ст. л.
Перец черный молотый - по вкусу.
Петрушка - 20 г
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