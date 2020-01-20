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20 января • обновлено в 14:14
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Крыму не будет хватает воды уже в ближайшее время: экс-глава полуострова

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Экс-глава Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Куницын в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, насколько серьезны проблемы с водой на Крымском полуострове.

"Все эти годы Крым продержался за счет того, что за 60 лет существования канала очень много воды надренировало в почву. На самом деле, запасов питьевой воды для того, чтобы обезпечить крымчан и севастопольцев не существует. За счет того, что десятки тысяч скважин набурили, они некоторое время продержались", - заявил Куницын.

Он также заявил, что сегодня крымский канал почти уничтожен, ведь в течение шести лет это сооружение почти не ремонтировалась.

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Сергей Куницын
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