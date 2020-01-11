Двое умерших от гриппа в Киеве: комментарий врача

Врач-терапевт Мария Крапивнер в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала распространение гриппа и ОРВИ по Украине, и когда следует ожидать инфекцию в 2020 году.

"Я думаю, что если ситуация будет развиваться так же и дальше, то в январе-феврале можно ожидать эпидемию, ведь сейчас погода способствует распространению инфекции. Мы всегда боимся гриппа, так как это тяжелая инфекция, поэтому мы всегда со страхом ждем распространения инфекции. Грипп - это всегда тяжело, всегда опасно", - заявила врач.

Она добавила, что этой зимой мы ожидаем четыре штамма гриппа, все они протекают довольно сложно, но вакцины были рассчитаны на эти четыре штамма.

"При гриппе всегда высокая температура и выраженные симптомы интоксикации, вместе с поражениями дыхательных путей. И конечно, очень быстрое присоединение осложнений в виде пневмонии и других заболеваний", - отметила врач.

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