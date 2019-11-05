Главная Новости
5 ноября • обновлено в 11:34
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Депутатская дисфункция: как восстановить влечение депутатов к работе

23 Читать материал на украинском

Кого из народных депутатов не тянет и не возбуждает Верховная Рада? Кто не хочет посещать пленарные заседания? Кто не хочет давить на "зе-леную кнопку"? У кого в медицинской книжке новый диагноз - дисфункция?

Сегодня в программе Юлия Крапивина, которая не может оставить мужчин без помощи, простимулирует этих мужчин к восстановлению влечения к Верховной Раде и не оставлять надолго без внимания мандат, а также напомнит, что обещал перед выборами Сергей Тарута и который анекдот может Вадим Рабинович в прямом эфире ТВ -канала Виктора М.?

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

Присоединяйтесь к нашей Viber-сообщества "О, Крапивина!"

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "О, Крапивина!" на OBOZREVATEL.

Темы
О, Крапивина! Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости