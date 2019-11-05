Депутатская дисфункция: как восстановить влечение депутатов к работе

Кого из народных депутатов не тянет и не возбуждает Верховная Рада? Кто не хочет посещать пленарные заседания? Кто не хочет давить на "зе-леную кнопку"? У кого в медицинской книжке новый диагноз - дисфункция?

Сегодня в программе Юлия Крапивина, которая не может оставить мужчин без помощи, простимулирует этих мужчин к восстановлению влечения к Верховной Раде и не оставлять надолго без внимания мандат, а также напомнит, что обещал перед выборами Сергей Тарута и который анекдот может Вадим Рабинович в прямом эфире ТВ -канала Виктора М.?

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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