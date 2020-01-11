Денис Жупник. Творча одиниця. Творча і в роботі і в сім`ї

Зав'язаний на шоу-бізнесі, володіє ситуацією в зіркових "тусовках". Вміє веселити, розважати, бавити але й думати.

Щоденно має сімейний серіал, в якому участь беруть дружина-актриса та донька і син. Більше деталей, чим дихає і живе – Алла Метлашевська зараз дізнається!

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