Как мужчине в Украине быть стильным: fashion-редактор

Fashion-редактор Роман Тимофеев стал гостем прямого эфира ObozTV, где рассказал о том, как мужчине в Украине быть стильным.

Мода и стиль - это разные вещи, отметил Тимофеев. По его словам, стильным можно быть, просто одеваясь в обычные вещи, причем важно понимать, что есть люди, которые одеваются в своем собственном стиле, независимо от моды.

"Например, сейчас модный красный цвет, а они всегда одеваются в черное", - заявил стилист.

Он также отметил, что модно одеться, можно просто посетив магазин одежды, а вот со стилем совсем другое дело. В прямом эфире инфо-панк шоу "Бурчук Live" Тимофеев рассказал о конкурсе самых стильных мужчин Украины. В перечень кандидатов входят 50 самых стильных мужчин.

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