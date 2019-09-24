Новый проект WiM должен решить проблемы с автодорогами в Украине

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в Украине на 54 км трассы М-06 в тестовом режиме заработали первые две площадки в рамках проекта взвешивания грузовиков в движении.

"Когда мы говорим о качественных дорогах необходимо их не только строить, но и перестать разрушать. Иногда для этого необходим контроль", – написал он в Facebook.

Министр напомнил, что недавно Верховная Рада приняла два закона, которые позволяют кардинально изменить подход к габаритно-весовому контролю.

В частности, №1047 – вводит автоматический габаритно-весовой контроль, а №1063 – предусматривает направление штрафов за несоблюдение габаритно-весовых норм в Дорожный фонд.

При этом, законопроект №1063 уже получил одобрение президента – Владимир Зеленский подписал его в понедельник, 23 сентября, о чем свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

"Весь вред дорогам будет возвращаться с компенсацией на строительство дорог... Внедрение WiM решает две ключевые задачи: сохранение автомобильных дорог от разрушения крупногабаритным транспортом и уменьшение коррупционных рисков", – подчеркнул Криклий.

По его словам, правительство рассчитывает, что в течение следующего года-полутора по Украине будет около 100 подобных комплексов.

"Ввести комплексы стало возможным при участии и помощи Всемирного банка реконструкции и развития, они и в дальнейшем готовы продолжать эту положительную тенденцию по поддержке", – пишет Криклий.

Министр сообщил, что на первых этапах это будет работать в предселекционном режиме, но в дальнейшем большинство инспекторов переведут в бэк-офис, где не будет контакта с людьми, а фиксация нарушений будет осуществляться автоматически и дистанционно.

"Следующий шаг – оснащение основных транспортных коридоров с высокой плотностью движения современными и высокоточными WiM-комплексами. Системы WIM также должны быть установлены рядом со всеми основными пограничными пунктами пропуска и морскими портами", – резюмировал Криклий.

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