Зеленскому украинцы доверяют больше, чем церкви и волонтерам: соцопрос

Согласно исследованиям Центра Разумкова, которое называлось "Оценка гражданами ситуации в стране и деятельности власти", президенту Украины доверяют 79% опрошенных.

Это больше, чем доверие к Вооруженным Силам Украины, которым доверяют 74% украинцев, волонтерам - 69% и спасателям - 64%.

Далее следуют Нацгвардия, добровольческие батальйоны, правительство, Рада, СМИ, общественные организации и только потом - полиция.

Больше всего жители Украины не доверяют российским СМИ (это 80% опрошенных), судовой системе вцелом (72% граждан), местным судам (66%), комерческим банкам (65%). Больше 50% всех опрошенных не доверяют политическим партиям, прокуратуре, Верховному Суду, Конституционному Суду Украины, чиновникам, Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуре, Нацбанку, Антикоррупционному суду и профсоюзам.

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