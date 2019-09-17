Ультиматум Бориса Джонсона: 31 октября Британия уходит из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не намерен просить главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера об отсрочке Brexit на саммите лидеров ЕС 17-18 октября.

Как передает "Европейская правда", об этом после встречи сторон рассказал представитель правительства Британии. По его словам, 31 октября Джонсон выведет страну из Евросоюза.

"Лидеры согласились с тем, что дискуссии необходимо активизировать и встречи будут проводиться на ежедневной основе", - сказал спикер, отметив, что премьер также надеется договориться об устранении проблемы по ирландской границе в соглашении с ЕС, по которому документ не был поддержан в парламенте Великобритании.

"Было решено, что переговоры также должны вестись на политическом уровне между Мишелем Барнье и министром по вопросам Brexit, а также пройдут переговоры между президентом Юнкером и премьер-министром", - сказано в заявлении.

При этом в Еврокомиссии добавили, что от Лондона так и не поступили необходимые предложения по Brexit.

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