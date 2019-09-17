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17 сентября • обновлено в 16:37
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Спикер ГосЧС рассказала о пожаре в доме Гонтаревой

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Спикер ГосЧС Киевской области Виктория Рубан прокомментировала новости о том, что Гонтарева просит политического убежища в Британии после поджога ее дома.

Она заявила, что утром на месте пожара работала следственно-оперативная группа, Эта группа выясняла все обстоятельства пожара. На данный момент, все, что можно сказать, по словам спикера, это то, что было несколько очагов возгорания.

Пока официальной версии о причинах возгорания нет, все версии проверяются, а причины выясняются. Поэтому Рубан пока не может назвать, что именно стало причиной возгорания дома экс-главы НБУ Гонтаревой.

Она отметила, что соседи Гонтаревой также дают показания полиции. Сообщение о пожаре поступило в 3 часа ночи. На момент поступления сообщения в доме находился один охранник.

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