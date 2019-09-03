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3 сентября • обновлено в 16:45
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Теперь в военном лицее Киева учатся и девушки

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В Киевском военном лицее имени Богуна впервые в истории заведения начали учиться 20 девушек.

Об этом заявил в приветственном слове во время празднования Дня знаний начальник учебного заведения, генерал-майор Игорь Гордейчук. По его словам, девушки не уступают юношам "ни в уровне знаний, ни в физической подготовке, ни в стремлении стать офицерами Вооруженных сил Украины", пишет Украинская правда

"Впервые в истории лицея здесь будут учиться девушки, которые во время вступительных экзаменов завоевали возможность носить высокое звание лицеисток Киевского военного лицея имени Ивана Богуна", – отметил Гордейчук.

Отмечается, что в целом военное заведение приняло на обучение 300 первокурсников.

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