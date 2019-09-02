Во ІІ Мировой войне виновата Польша: заявления Жириновского

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.

Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале, заявив, что "[Юзеф] Пилсудский первым навязывался в союзники к Гитлеру".

"Пакт Пилсудского – Гитлера был подписан еще в 1934 году. Польша, как и Франция с Великобританией, пошедшие на Мюнхенский сговор в 1938 году, молчала во время аннексии немцами Судетской области Чехословакии, аншлюса Австрии. Без этого ни о какой войне Германии с СССР в 1941-м и речи быть не могло", – написал он.

"Это Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру. За что боролись, на то и напоролись", – подытожил политик.

Как писал OBOZREVATEL:

Президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу из-за приближения смертоносного урагана "Дориан", который может нанести удар по Флориде.

В то же время польское правительство решило не приглашать на мероприятия президента России Владимира Путина, что вызвало бурную реакцию в российской стороны.

Так, топ-пропагандистку Кремля Ольгу Скабееву возмутило объяснение Польши, почему Владимира Путина не пригласили на годовщину Второй мировой.

На Польшу обиделась и официальная представительница МИД РФМария Захарова.

Из-за Владимира Путина в Варшаву отказался приезжать и президент Беларуси Александр Лукашенко.

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