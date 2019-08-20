Жириновский снова бредит: собрался засушить Украину

Жириновский снова бредит: собрался засушить Украину65 Читать материал на украинском
Скандальный российский политик Владимир Жириновский пригрозил перекрыть Днепр, если Украина не будет поставлять воду в оккупированный Крым.
В своем телеграмм-канале политик, который славится своими неадекватными заявлениями, представил, что кто-то пытается шантажировать Россию.
"Не нужно торговаться с Украиной из-за водной блокады Крыма. Нужно научиться проводить жесткую внешнюю политику, чтобы никто в дальнейшем не решил подобным образом шантажировать Россию", – написал он.
"Я бы дал Киеву 48 часов или мы перекроем воды Днепра и засушим всю Украину!" – забредил Жириновский.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты в Крыму внезапно захотели переговоров с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр.
Однако украинская сторона поставила их на место, заявив, что Россия, как государство-оккупант, сам должен отвечать за обеспечение аннексированных территорий необходимыми ресурсами.
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