Трамп просто троллит Путина с покупкой Гренландии: эксперт

Эксперт по вопросам безопасности Роман Матковский прокомментировал попытку США приобрести Гренладию.

Напомним, что несколько дней назад в сети появились слухи, о том, что Дональд Трамп хочет приобрести Гренландию у Дании. Позже появились официальные подтверждения таких намерений. И вот уже получено официальное заявление премьер-министра Дании, что никакие переговоры по этому вопросу вестись не будут. Она отметила, что Дания не продаст 50 тысяч своих граждан Соединенным Штатам. Более того, премьер назвала саму мысль об этом "безумием".

Матковский заявил, что Дональдт Трамп - это ярко выраженный шоумен в политике. Эксперт допустил, что Трамп таким образом троллит Путина, показывая, что США богатая страна, которая может себе позволить вести переговоры о покупке территории, а не ее аннексию с нарушением всех международных законов. Он оценил все действия американського президента в этом направлении исключительно как шоу.

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