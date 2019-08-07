Зеленский поговорил с Путиным: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский утром в среду, 7 августа, провел срочные телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Темой разговора стало убийство пророссийскими террористами украинских морпехов под Павлополем, на Донбассе 6 августа. Об этом стало известно в ходе брифинга президента.

"Я сегодня утром разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Срочно ему позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру", – сообщил Зеленский. Он добавил, что попросил Путина повлиять на "Л/ДНР", чтобы они прекратили убийство наших людей.

"Второй вопрос, который я ставил, это то, что мы продолжаем разминирования и нам надо сократить сроки строительства моста в Станице Луганской. Еще вопрос, который я ставил, это возвращение наших пленных. У нас был долгий разговор", – сказал Зеленский.

"Я говорю, что наших людей убивают, а мне говорят, что есть какие-то детали, когда наши люди стреляют по гражданским. Все говорят о том, что хотят мира... Кроме слов, мы должны двигаться очень быстрыми шагами", – добавил Зеленский .

Также президент анонсировал разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!