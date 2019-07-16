Кабмин опустил цену на газ: экперт посчитал, сколько сэкономят украинцы

Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук прокомментировал заявление премьера Владимира Гройсмана о снижении цены на газ для населения.

Он отметил, что снижение цены, которое наблюдается в летний, так называемый "межотопительный" период, является значительной экономией для граждан. По его словам, с 15 млрд куб. метров, которые используют населения и теплокоммунэнерго зимой, 90% используется именно в зимний период.

По его расчетам, частный потребитель, который использует газовую плиту или газовый котел для нагрева воды, может сэкономить 6-10 гривен в месяц.

В то же время, он привлек внимание на позицию "Нафтогаза", в которой он видит политический аспект. Он считает, что заявления "Нафтогаза" о том, что стоимость голубого топлива должно быть в июле выше 8500 гривен за 1000 куб. метров, определенным заигрыванием с властью, заявляла о снижении этой же цены накануне выборов.

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