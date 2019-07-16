Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Кабмин опустил цену на газ: экперт посчитал, сколько сэкономят украинцы

228 Читать материал на украинском

Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук прокомментировал заявление премьера Владимира Гройсмана о снижении цены на газ для населения.

Он отметил, что снижение цены, которое наблюдается в летний, так называемый "межотопительный" период, является значительной экономией для граждан. По его словам, с 15 млрд куб. метров, которые используют населения и теплокоммунэнерго зимой, 90% используется именно в зимний период.

По его расчетам, частный потребитель, который использует газовую плиту или газовый котел для нагрева воды, может сэкономить 6-10 гривен в месяц.

В то же время, он привлек внимание на позицию "Нафтогаза", в которой он видит политический аспект. Он считает, что заявления "Нафтогаза" о том, что стоимость голубого топлива должно быть в июле выше 8500 гривен за 1000 куб. метров, определенным заигрыванием с властью, заявляла о снижении этой же цены накануне выборов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Юрий Корольчук
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости