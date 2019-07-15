15 июля Поребрик News: российский сенатор назвал украинский язык "неполноценным"

Скандальный российский сенатор Франц Клинцевич устроил перепалку с украинским экс-нардепом Александром Ковтуненко из-за пропагандистских псевдоисторических штампов.

В частности, он назвал украинский язык разновидностью русского, чем нарвался на жесткий ответ. Ссора между ними произошла в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Поводом для нее стала фраза Ковтуненко, которой он ответил на антиукраинские выпады Клинцевича. "Франц Адамович, вы должны слушать своего президента. Владимир Владимирович прямо сказал – Киев первичен, Москва вторична. Вы говорите об имперском строительстве 350 лет, мы говорим об имперском возрождении, 1100 лет которое имеет", – обратился украинец к одиозному члену Совфеда России.

Такая ремарка возмутила Клинцевича, и он огрызнулся на нее едкой репликой о якобы неполноценности украинского языка.

"Александр Владимирович, мы с вами, вы как украинец, а я как белорус, говорим на диалекте русского языка. Давайте успокоимся! А Киев – мать городов русских", – высказался сенатор страны-агрессора.

Ковтуненко, в свою очередь, также не упустил возможность ответить на колкость

оппонента. "Перестаньте, когда Киев говорил на украинском, России вообще не было и Москвы физически", – сказал он.

Но после этих слов в разговор встрял еще и ведущий-пропагандист Евгений Попов, который придумал бредовое объяснение легендарной фразе о Киеве.

"Давайте только, Франц Адамович, не "мать городов русских". В подлиннике написано "матерь городам русским". То есть не мать всем русским городам, а такая же равная среди равных – Киев", – попытался блеснуть остроумием рупор Кремля.

Примечательно, что в этом же эфире сенатор Клинцевич не единожды пытался затрагивать тему превосходства русских над украинцами и даже нагло оправдывал циничную оккупацию Крыма агрессором.

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