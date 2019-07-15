Тимошенко считает, что ''молодой команде'' в Раде нужен будет опытный наставник

В новом парламенте должны объединиться новизна и опыт. Это позволит создать настоящую коалицию действий, которая будет давать результат, на который ожидают люди, не в далеком будущем, а сразу.

Об этом Юлия Тимошенко сказала, находясь на Полтавщине, сообщается на сайте политсилы.

"Нам надо действовать, не терять времени. Наша команда может существенно усилить результат молодой команды в новом парламенте", – отметила лидер "Батьківщини" и подчеркнула, что ее команда имеет четкий план, как и что делать в первые 100 дней.

Изменения ради улучшения людей прежде всего будут касаться социальной сферы, в частности снижение тарифов, введение обязательного медстрахования, рост пенсий и зарплат.

"Тарифы – это унижение людей", – заметила Юлия Тимошенко и напомнила, что на днях ее политическая сила добилась признания судами двух инстанций незаконности постановлений правительства о повышении цен на газ.

План "Надо действовать", разработанный "Батьківщиной", предусматривает немедленное приведение минимальных пенсий до уровня прожиточного минимума, как это и предусмотрено законом. Сегодня минимум составляет 3094 грн, и никто не должен получать меньше этой суммы, заметила политик.

Среди реанимационных шагов также введение обязательного медицинского страхования, персонифицированной пенсионной системы, а также возврат помощи при рождении ребенка, который был во времена премьерства Юлии Тимошенко (на первого ребенка – 50 тыс. грн, на второго – 100 тыс. грн, а третьего – 150 тыс. грн).

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