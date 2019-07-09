"Черчиллей сейчас мало": эксперт о возвращении России в ПАСЕ

"Черчиллей сейчас мало": эксперт о возвращении России в ПАСЕ415 Читать материал на украинском
Глава правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик считает, что европейская политика умиротворения российского агрессора может иметь катастрофические последствия.
"Мы смотрим разговоры Макрона, не говоря уже о "фрау Риббентроп"... Россия работает уже внутри этих стран, они знают об этом влиянии, и все равно закамуфлированно и даже незакамуфлированно поддерживают Россию", - считает эксперт.
Комментируя возвращение РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы, Боровик отметил: "Черчиллей сейчас мало, а Чемберлены остались. Политика примирения, диалога видна в возвращении России в ПАСЕ. Они аргументируют, что надо иметь площадку для диалога с Россией, чтобы защищать российских граждан, которых власть душит, или защищать Украину. Этой риторикой возвращается Россия, которая не выполнила ни одного обязательства перед международным сообществом. Политика чемберленства может привести к катастрофическим последствиям".
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