"Черчиллей сейчас мало": эксперт о возвращении России в ПАСЕ

Глава правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик считает, что европейская политика умиротворения российского агрессора может иметь катастрофические последствия.

"Мы смотрим разговоры Макрона, не говоря уже о "фрау Риббентроп"... Россия работает уже внутри этих стран, они знают об этом влиянии, и все равно закамуфлированно и даже незакамуфлированно поддерживают Россию", - считает эксперт.

Комментируя возвращение РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы, Боровик отметил: "Черчиллей сейчас мало, а Чемберлены остались. Политика примирения, диалога видна в возвращении России в ПАСЕ. Они аргументируют, что надо иметь площадку для диалога с Россией, чтобы защищать российских граждан, которых власть душит, или защищать Украину. Этой риторикой возвращается Россия, которая не выполнила ни одного обязательства перед международным сообществом. Политика чемберленства может привести к катастрофическим последствиям".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!