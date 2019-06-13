Освобождение Мариуполя: правозащитник объяснил, почему провалился первоначальный российский сценарий

Общественный деятель и правозащитник, веретан АТО Александр Данилюк, комментируя 5-ю годовщину освобождения Мариуполя, напомнил, что до полномасштабного вторжения Вооруженных сил РФ, в конце июля-начале августа 2014 года, если не считать российских спецназовцев, то украинские войска имели дело с небольшими группами местных маргинальных и преступных элементов, которые были плохо подготовлены и плохо мотивированы.

Ситуация с захватом Мариуполя, по его словам, была подобна захвату других украинских городов на Донбассе. В июне-июле 2014 года, по его словам, немногочисленные группы российских спецназовцев, которые с помощью своей агентурной сети, как правило из числа местных уголовников граждан Украины, формировали квази-антиукраинские структуры, захватывали административные здания.

Поэтому, даже небольшие по численности украинские подразделения были в состоянии выбить банды террористов из украинских городов, что и произошло 5 лет назад, отметил Данилюк.

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