Прокурор с репертуаром от ''Шансон'' идет в раду от партии Зеленского

В список кандидатов в народные депутаты от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" вошел прокурор Днепровской областной прокуратуры Владлен Неклюдов, который поет на трех языках и записывает клипы.

Об этом пишет "Первый городской". По данным СМИ, пел он даже для генерального прокурора времени президентства Виктора Януковича Виктора Пшонки.

Кроме того, стало известно, что в 2015 году Неклюдов хотел возглавить Криворожскую прокуратуру №2, однако на конкурсе оказался на 14 месте из 16, провалив тест на общие способности.

Также он был прокурором в резонансном деле – ДТП в Кривом Роге, которое произошло в 2018 году. Тогда столкнулись маршрутка, легковая Mazda и автобус, в результате чего погибли 9 человек.

Отмечается, что вокалом он занимается уже давно и охотно размещает клипы на свои песни в интернете. У прокурора есть свой YouTube-канал, который, как отмечено в описании, "создан для тех, кто любит музыку и авторство и всё, что с ней связано".

На внеочередные выборы в Верховную Раду в партии "Слуга народа" Неклюдов идет под номером 37.

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