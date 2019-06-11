ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
МедОбозГлавная

Прокурор с репертуаром от ''Шансон'' идет в раду от партии Зеленского

13.3тЧитать материал на украинском

В список кандидатов в народные депутаты от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" вошел прокурор Днепровской областной прокуратуры Владлен Неклюдов, который поет на трех языках и записывает клипы.

Об этом пишет "Первый городской". По данным СМИ, пел он даже для генерального прокурора времени президентства Виктора Януковича Виктора Пшонки.

Кроме того, стало известно, что в 2015 году Неклюдов хотел возглавить Криворожскую прокуратуру №2, однако на конкурсе оказался на 14 месте из 16, провалив тест на общие способности.

Также он был прокурором в резонансном деле – ДТП в Кривом Роге, которое произошло в 2018 году. Тогда столкнулись маршрутка, легковая Mazda и автобус, в результате чего погибли 9 человек.

Отмечается, что вокалом он занимается уже давно и охотно размещает клипы на свои песни в интернете. У прокурора есть свой YouTube-канал, который, как отмечено в описании, "создан для тех, кто любит музыку и авторство и всё, что с ней связано".

На внеочередные выборы в Верховную Раду в партии "Слуга народа" Неклюдов идет под номером 37.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVEЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
2
Смешно
1
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости