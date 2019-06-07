Не дождетесь: Зеленский ответил на петицию о его импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке, которая набрала необходимые 25 тысяч подписей украинцев, и официально ответил ее автору.

Заявление главы государства было опубликовано на его сайте. Президент аргументировал свою позицию Конституцией.

Так, Зеленский подчеркнул, что глава Украины обязан оставить свой пост только в случаях, предусмотренных законодательством: отставки, невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья, смещения с поста в порядке импичмента, смерти.

"По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам, покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу. Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины и поддержавших мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму", – ответил президент.

Он также предложил инициатору его отставки требовать у народных депутатов Украины скорейшего голосования за проект Закона "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)", который был подан им в Верховную Раду 29 мая 2019 года.

"Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех должностных лиц и процесс жесткого очищения власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки законно, а главное – реальным способом", – отметил Зеленский.

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