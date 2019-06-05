Из жизни киевской полиции: очередной скандал назревает у столичных правоохранителей

Замначальника одного из отделений полиции Киева Александр Билык может быть причастным к квартирным аферам.

Он был замечен во время силовых захватов жилья киевлян и, по словам пострадавших, требовал у них деньги. Об этом говорится в расследовании "Слідство.info".

В 2016 году он был уволен из полиции, а после этого, по данным журналистов, сотрудничал с инвестиционной компанией, которая причастна к незаконному выселению людей и захвате квартир.

Спустя несколько месяцев после увольнения Билык восстановился на работе, но свое общение с сомнительной компанией не прекратил. В 2017-2018 году он вел активные телефонные переговоры с женщиной, которая представлялась менеджером этой организации.

Одновременно с этим из участкового инспектора Александр стал заместителем начальника отдела по расследованию особо тяжких преступлений. Ныне он является фигурантом расследования в деле о превышении служебных полномочий еще во времена работы в милиции, то есть до реформы.

По словам одной из пострадавших от афер с недвижимостью Ольги, и у нее и ее мамы незаконным путем отобрали недвижимость, продав ее другим людям. При этом рейдеры буквально выгнали женщин из их дома и били их.

Женщина утверждает, что в ночь силового выселения в ее доме был и Александр Билык, что зафиксировали правоохранители. Это происходило в период, когда он был уволен.

Руководство столичной полиции называет Билыка "опытным сотрудником" и говорит, что уволить его могут только после решения суда. Журналисты подчеркнули, что официальная зарплата правоохранителя достаточно скромная, но у него есть четыре квартиры в Киеве и внедорожник.

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