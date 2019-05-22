''Я девушка, которая умеет держать тайны'': популярная телеведущая Янина Соколова в эфире ObozTV

Популярная телеведущая, журналистка и видеоблогерка Янина Соколова, которая сегодня публично призналась, что победила рак, борьба с которым продолжалась семь месяцев, считает, что болезни и личная жизнь популярных людей не должны быть достоянием общественности. Но распространила сегодня свою историю борьбы с онкозаболеванием ради одной цели – помочь другим онкобольным в Украине жить лучше, создать максимальные условия, с точки зрения государства, для того, чтобы больные, умирающие от рака люди, умирали дома, а не в больницах.

Она подчеркнула, потому, что она сама на себе испытала массу вещей, одной из главных целей ее проекта помощи онкобольным "Я, Нина" на данный момент, это упростить жизнь другим.

Телезвезда также рассказала, что будет поддерживать легализацию медицинского каннабиса, положительное действие которого она почувствовала на себе во время борьбы с болезнью.

Напомним, популярная украинская журналистка Янина Соколова призналась, что поборола рак. Она написала в Facebook, что всего 7 месяцев тому стало известно о диагнозе.

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