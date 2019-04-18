Реликвию Нотр-Дама спас капеллан пожарных

Реликвию Нотр-Дама спас капеллан пожарных193Читать материал на украинском
Святые Дары и Терновый венок Спасителя из охваченного огнем собора Парижской Богоматери спас капеллан пожарных, католический священник отец Жан Марк Фурнье.
Он не побоялся пламени и самостоятельно вынес святыни из Нотр-Дама, пишет издание Alateia. Впервые о героическом поступке священника заявил редактор французской католической телекомпании KTO Этьен Лорайер, а позже это подтвердили парижские экстренные службы.
"Отец Фурнье – настоящий герой. Он не проявил страха, перенес реликвии и убедился, что они в безопасности", – сообщил один из спасателей.
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