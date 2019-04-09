Русскоязычный Порошенко удивил обращением к жителям Донбасса на польском и румынском языках

Президент Украины Петр Порошенко внезапно заговорил по-болгарски, румынски и польски, призывая жителей Донбасса сохранить страну и не акцентировать внимание на проблеме языка.

С необычным посланием выступил он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник, 8 апреля.

"Первая позиция: мы должны сохранить Украину. И никто не будет посягать на ваше право говорить на русском. Я очень хорошо вас понимаю. Я сам русскоязычный. Я уже несколько раз говорил, что раньше говорил только на русском. Для меня это естественно и я готов посоревноваться с кем угодно, написать диктант или сочинение", – сказал президент.

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