Интернет насмехается над анализами кандидатов: в сети распространяются мемы

Шутки, мемы, насмешки: так украинцы в интернет-сети отреагировали на сегодняшнее посещение кандидатов в президенты медицинских учреждений для того, чтобы сдать анализы. Похоже, это происходит не только потому, что эта тема стала главной не только в Украине, но и не отстает по популярности в рубежной прессе, но и для того, чтобы сохранить здравый смысл сегодня и, как историческое событие, на будущее.

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