Денег на экологию нет, но вы держитесь: нардеп рассказал, что ждет Украину

Сейчас отсутствует четкий госплан и механизмы финансирования для реализации Нацплана по сокращению выбросов в атмосферу, что будет иметь негативные последствия для страны.

Об этом заявил народный депутат Сергей Сажко, сообщили в пресс-службе политика. "Не существует разработанных механизмов и четкого государственного плана, как профинансировать требования определенные в Нацплане. Это угрожает стране или остановками деятельности энергопредприятий, снижением производства электрической энергии и разбалансировкой всей энергосистемы, в Украине, или невыполнением международных обязательств", – высказался он.

Сажко привел пример европейских стран, опыт которых свидетельствует о необходимости привлечения государства к неотложной проблеме сокращения выбросов SО2, Nox и пыли, и создание действенных спецмеханизмов обеспечения финансирования таких проектов.

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