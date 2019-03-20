Звездные войны: японские бомбы на астероиде и советсткие пушки на Луне

Японское космическое агентство планирует взорвать бомбу в космосе, чтобы получить неисследованные ранее материалы. После того, как корабль Hayabusa2 совершил успешную посадку на астероид Рюгу и собрал образцы с 900-метрового небесного тела, ученые решили сбросить с помощью аппарата на поверхность астероида взрывное устройство, чтобы собрать образцы с более глубокого слоя, пишет Naked Science.

Отмечается, что Hayabusa2 уже выпускал пьятиграмову "шар" на поверхность астероида, но для подробного исследования требуется более мощный выстрел, который запланировали на 5 апреля.

Малоизвестный факт, но на первый советский "Луноход-1" был вооружен 6-зарядной пушкой, которую можно увидеть даже на модели этого космического аппарата, которая выставлена в Киевском планетарии.

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