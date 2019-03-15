Названы ТОП-5 фобий украинцев

Психолог Илья Головань, отвечая на вопрос о том, что больше всего беспокоит сегодня украинцев, заявил, что в ТОП-5 фобий первую и вторую строчки делят панические атаки и боязнь полетов. Он отметил, что в основе аэрофобии всегда лежит или паническая атака, страх высоты или замкнутых пространств, а также гиперконтроль. Ее также подвержены перфекционисты и мнительные люди.

Он отметил, что диагноз врачей "вегето-сосудистая дистония" ставится здоровым, но мнительным людям, которые в присупах панических атак пытаются найти в себе несуществующую болезнь.

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