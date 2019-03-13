Россия может отказаться от полетов в космос: ракеты хотят заправлять спиртом

Гендиректор компании-разработчика ракеты для туристических полетов не исключил "баловство" сотрудников этиловым спиртом со склада. Ракета для суборбитальных полетов туристов, которую с площадки в Нижегородской области РФ хотят запускать в компании КосмоКурс, будет летать на спирте. Об этом рассказал российскому пропагандистскому ресурсу ТАСС гендиректор проекта Павел Пушкин.

"В качестве окислителя - жидкий кислород, в качестве горючего - этиловый спирт, который в разведенном виде мы знаем как водку", - сказал он. Пушкин заявил, что проблем с воровством этанола "возникнуть не должно" - склад будет охраняться.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся