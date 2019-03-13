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Кассель в шоке: Моника Беллучи кардинально изменила свой образ

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Голливудская киноактриса и топ-модель итальянского происхождения Моника Беллуччи примерила экспериментальный образ – превратилась в роковую блондинку для французского глянца 7000magazin.

54-летняя звезда стала героиней специального выпуска журнала, посвященного искусству. Соответствующие снимки она обнародовала в своем Instagram.

Автором фотосессии выступил известный фотограф Ральф Вениг. Беллуччи в очередной раз продемонстрировала, что с возрастом не перестала выглядеть соблазнительно. А светлые волосы прибавили ей экстравагантности. Фото выполнено в черно-белом цвете.

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