''Упала планка'': стало известно, кого ТНМК изобразил в новом скандальном клипе

Олег "Фагот" Михайлюта, комментируя клип отметил, что в каждом из нас есть все: и пороки, и добродетели. Иногда это не просто контролировать, но, как говорят в той притче – всегда побеждает тот волк, которого кормишь. "Фагот" Михайлюта признался, при написании этой песни второй учасник группы, Фоззи (Александр Сидоренко), изображал его.

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