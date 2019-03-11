МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

''Упала планка'': стало известно, кого ТНМК изобразил в новом скандальном клипе

340Читать материал на украинском

Олег "Фагот" Михайлюта, комментируя клип отметил, что в каждом из нас есть все: и пороки, и добродетели. Иногда это не просто контролировать, но, как говорят в той притче – всегда побеждает тот волк, которого кормишь. "Фагот" Михайлюта признался, при написании этой песни второй учасник группы, Фоззи (Александр Сидоренко), изображал его.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVEЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персоны
Олег Михайлюта (Фагот)группа ТНМК

Новости

Все новости