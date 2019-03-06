Второй государственный язык: Насыров предложил сделать английский

Председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров считает, что Великобритания, по размерам, населением, делением на регионы очень похожа на Украину. По его мнению, определенный опыт Объединенного королевства может пригодиться нашей стране, однако, он призвал не отвергать и собственный украинский опыт.

По его словам, Украина стоит принять закон, которым бы в стране вторым государственным языком стал бы английский. Он считает, что программа на 10-20 лет переходного периода, позволила бы следующему поколению украинцев интегрироваться в глобальный мир.

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